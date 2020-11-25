В Лунинецком районе автомобиль врезался в ограждение кладбища и перевернулся Фото: Сергей ГАПОН

В Лунинецком районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища. Машина перевернулась. Об этом сообщили в БелТА.

- Авария произошла ночью 25 ноября. За рулем легкового автомобиля «Форд Фьюжен» находился 27-летний мужчина из Минска. Он ехал по дороге Лунинец – Пинск. В какой-то момент водитель выбрал неправильную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину, врезался в железобетонное ограждение кладбища и перевернулся, - пояснили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Удалось установить, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В результате случившейся аварии он получил тяжелые травмы.

Проводится проверка случившегося.

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