Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе

Больше всего домыслов возникает по поводу способов лечения болезни. Фото: pixabay.com

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе.

По словам медика, раньше заблуждения в основном были связаны с путями передачи инфекции. В качестве примера он привел тот факт, что люди опасались делать заказы через интернет, где товары доставляют с помощью посылок, когда пандемия только началась. Многие переживали, что вместе с посылкой им достанется и вирус.

Кроме того, некоторые не ели бананы, а также другие фрукты и овощи, опасаясь подхватить инфекцию.

Также Комаровский вспомнил один из главных фейков о коронавируса – будто его распространили по миру спецслужбы Китая.

Теперь, когда варианты передачи COVID-19 уже изучены лучше, больше всего домыслов возникает по поводу способов лечения болезни. Причем основной источник этих мифов – «жуткие эксперты», раздающие советы.

«То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза», – высказал негодование доктор Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

Медик добавил, что многие, вылечившись от коронавируса, начинают верить в народные средства, которые они применяли, хотя на самом деле, по словам Комаровского, организм способен самостоятельно бороться с недугом. Однако люди уверены, что им помогло какое-то определенное средство, и делятся этими советами в интернете.

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