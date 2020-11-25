Сергей Лавров прибыл в Минск, 26 ноября он встретится с Александром Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск.

Ожидается, что 26 ноября он проведет встречу в белорусской столице с президентом страны Александром Лукашенко и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Как сообщает ТАСС, рабочий визит Лаврова продлится два дня.

Напомним: о том, что глава МИД РФ посетит Беларусь, стало известно несколько дней назад. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе визита планируется также участие Лаврова в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси.

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