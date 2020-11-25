Журналисту «Белсата» Игорю Ильяшу дали 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии

Журналисту "Белсата" дали 15 суток ареста. Фото: "Белсат"

Журналист «Белсата», Игорь Ильяш получил 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое состоялось 26 октября. Об этом сообщает телеграм-канал Белсат.

Судили журналиста в среду, 25 ноября. Во время суда Ильяш заявил, что вечером 24 ноября трое неизвестных людей в штатском открыли дверь его квартиры ключом, который вероятнее всего изъяли у его супруги журналистки Катерины Андреевой. Она на данный момент проходит подозреваемой по уголовному делу о массовых беспорядках.

По словам журналиста, ему показали постановление на изъятие компьютера жены, но следом забрали и его технику. Игорь был доставлен в Центральное РУВД для дачи показаний по делу Андреевой, где ему предъявили протокол о правонарушении.

Решение о 15 сутках административного ареста принял судья Виктор Шабуня.

Напомним, что 24 ноября друзья журналиста Игоря Ильяша сообщили о том, что он пропал. Уже 25 ноября стало известно, что он находится на Окрестина.

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