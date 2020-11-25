В Минске на стройке жилого дома с высоты десятого этажа упал рабочий. Он погиб

В Минске на стройке погиб рабочий
Фото: Инна КОРСАК
В Минске 25 ноября на стройке жилого дома с высоты десятого этажа упал рабочий. Он погиб. Об этом сообщили в БелТА.
- На данный момент проводится проверка по факту гибели 33-летнего рабочего. В среду, 25 ноября, при строительстве многоэтажного дома в Минске мужчина упал, по предварительной информации, с высоты десятого этажа, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Специалисты осмотрели место произошедшего. Опрашиваются очевидцы. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Выясняются детали случившегося.
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