В Минске на стройке жилого дома с высоты десятого этажа упал рабочий. Он погиб

В Минске на стройке погиб рабочий Фото: Инна КОРСАК

В Минске 25 ноября на стройке жилого дома с высоты десятого этажа упал рабочий. Он погиб. Об этом сообщили в БелТА.

- На данный момент проводится проверка по факту гибели 33-летнего рабочего. В среду, 25 ноября, при строительстве многоэтажного дома в Минске мужчина упал, по предварительной информации, с высоты десятого этажа, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Специалисты осмотрели место произошедшего. Опрашиваются очевидцы. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Выясняются детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Машина пролетела рядом с обелиском и вспыхнула»: подробности резонансной аварии на площади Победы в Минске.

Водитель в больнице. Пояснить сотрудникам ГАИ, что произошло, он не смог. (подробности)

В одной из шахт «Беларуськалия» 4 ноября погиб рабочий.

В СК сообщили, что мужчина выполнял работы по обслуживанию одной из установок в шахте. (подробности)