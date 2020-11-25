Иммунолог назвал последствия коронавируса для организма

У перенесших COVID-19 возникают симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы. Фото: pixabay.com

Последствия коронавируса для организма похожи на те, которые наблюдаются после инсульта и при СПИДе. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, у тех, кто перенес COVID-19, возникают симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы. Это, к примеру, проблемы с памятью и слухом, потеря обоняния и чувствительности в различных частях тела человека.

Иммунолог добавил, что такие симптомы могут не исчезать довольно долго. Это связано с тем, что нервные клетки не могут восстановиться быстро.

«Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе», – рассказал медик в эфире НСН.

Кроме того, врачи фиксируют у переболевших коронавирусом загустение крови.

«Это не инсульт, но очень похоже», – пояснил иммунолог.

Он добавил, что после выздоровления от COVID-19 нужно обязательно лечить поврежденные сосуды, а также наблюдать за свертываемостью крови.

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