В Минобразования рассказали, что из-за ситуации с коронавирусом 37% студентов обучаются дистанционно. Фото: БелТА

Министерстве образования рассказали, что из-за ситуации с коронавирусом уже 37% студентов обучаются дистанционно. Об этом сообщили в БелТА.

- Если возникает необходимость, то учебные группы переводятся на дистанционный формат обучения. На данный момент дистанционно обучаются уже 37% студентов. В некоторых вузах были внесены изменения в расписание занятий, которые предусматривают отмену или перенос лекций на более поздний период. Или же в дистанционный формат, - рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Из-за ситуации с коронавирусом также ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятия. Был усилен и контроль и исключен пропуск в вузы и общежития посторонних людей.

- В учреждениях образования введен масочный режим. В общежитиях тем студентам, которые являются контактами I уровня, выделены отдельные места для проживания. Также в отдельные помещения изолируются и те, кто заражен коронавирусом. В помещениях соблюдается режим самоизоляции и организован контроль врачей за состоянием здоровья проживающих, - отметила Старовойтова.

Напомним, что на 25 ноября в Беларуси коронавирус был выявлен уже у 128 449 человек. Прирост за сутки составил 1496 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии скончались 1119 пациентов.

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