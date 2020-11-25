В Генеральной прокуратуре прокомментировали уголовное дело в отношении врача Сорокина и журналистки Борисевич

В Генпрокуратуре прокомментировали уголовное дело в отношении врача Сорокина и журналистки Борисевич. Фото: БелТА

В Генеральной прокуратуре прокомментировали уголовное дело в отношении врача больницы скорой помощи Артема Сорокина и журналистки tut.by Катерины Борисевич за разглашение врачебной тайны. Заявление заместителя генпрокурора Геннадия Дыско было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

- В материалах уголовного дела усматривается тот факт, что врач БСМП, поддавшись на уговоры журналистки Борисевич, предоставил ей электронные копии медицинских документов, в которых содержалась информация, составляющая врачебную тайну. Если говорить конкретно, что сведения о диагнозе пациента, результатах медисследований и прочую, - заявил Дыско.

Он добавил, что тех копии документов, которые были опубликованы в интернете о результатах отсутствия в крови Романа Бондаренко этилового спирта, не учитывают весь спектр необходимых исследований для того, чтобы установить точное состояние пациента.

- Все могли обратить свое внимание на то, что в одном из опубликованных документов не было результата исследования других биологических материалов на содержание этанола, среди которых была моча. По результатам химэкспертизы в биологических средах Бондаренко, которая была проведена врачами БСМП, были обнаружены следы алкоголя. И ни для кого не является секретом, что эксперт несет ответственность, в том числе и уголовную, за достоверность исследований, - подчеркнул Дыско.

Заместитель генерального прокурора также отметил, что журналистка Борисевич вместо того, чтобы обратиться за информацией в официальные органы, склонила Сорокина к разглашению врачебной тайны.

- Я хотел бы еще обратить свое внимание и на вот еще какое обстоятельство. На данный момент активно развернулась кампания о якобы притеснении прав журналистов, в том числе и Катерины Борисевич. Напоминаю, что решением Мининформа была приостановлена деятельность портала tut.by в качестве СМИ. Отсюда следует, что Борисевич в тот момент, когда совершала противоправные действия, не обладала статутом журналиста СМИ. Заостряю свое внимание и на том, что она не стала обращаться за информацией в официальные органы, а склонила Сорокина к разглашению врачебной тайны, - заявил Дыско.

Он обратился и к медицинским работникам.

- Ни у кого не будет проблем, если каждый начнет заниматься своим делом: врачи – лечить, а журналисты – проверять достоверность информации. Медицинские работники всегда должны помнить о том, что поспешное предоставление информации, особенно в это непростое время, может привести к негативным последствия, - подытожил Дыско.

В Генпрокуратуре также опубликовали видео с задержанным врачом Артемом Сорокиным. Он призвал не политизировать данную ситуацию.

- В этом нет никакой политики. Да, я признаю, что это был мой необдуманный шаг. Моя ошибка. Да, я поддался на уговоры девушки, которая представилась журналисткой, - говорится в сообщении.

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