Генпрокуратура опубликовала видео с врачом, который был задержан за разглашение информации о том, что у Бондаренко в крови не было алкоголя

Генпрокуратура опубликовала видео с задержанным врачом Сорокиным. Фото: скришнот с видео

Генеральная прокуратура в своем телеграм-канале опубликовала видео с врачом БСПМ Артемом Сорокиным, который был задержан за разглашение информации о том, что у Романа Бондаренко в крови не было алкоголя. Он проходит по уголовной статье за разглашение врачебной тайны.

В коротком видеообращении врач говорит о том, что опубликовать информацию о состоянии умершего Романа Бондаренко было ошибкой.

- Не нужно данную ситуацию политизировать. Здесь нет никакой политики. Да, я признаю, что это был мой необдуманный шаг. Да, это была моя ошибка. Я поддался на уговоры девушки, представившейся журналисткой и передал ей информацию с медицинской документацией, - сказал Сорокин.

И добавил, что на него никакого давления не оказывали и у него есть адвокат, который будет защищать его интересы.

Напомним, что 25 ноября заместитель генерального прокурора Дыско прокомментировал уголовное дело, которое было заведено в отношении врача Сорокина и журналистки Борисевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли». Врачи БСМП прокомментировали заявление СК, что погибший Роман Бондаренко был пьян.

По факту гибели минчанина Романа Бондаренко правоохранительные органы проводят проверку. (подробности)

«Была диагностирована алкогольная интоксикация»: в СК рассказали, что проводится проверка по факту смерти 31-летнего Романа Бондаренко.

В ведомстве добавили, что для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. (подробности)

Журналист TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО КГБ до 29 ноября.

Катерина проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК РБ - разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям. (подробности)