Международный олимпийский комитет начал официальную процедуру против Национального олимпийского комитета Беларуси

Международный олимпийский комитет начал официальную процедуру против НОК Беларуси. Фото: официальный сайт МОК

Международный олимпийский комитет начал официальную проверку в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Информация об этом была размещена на официальном сайте МОК.

- В связи с тем, что растет число тревожных сообщений, которые касаются спортсменов, официальных лиц и спорта Беларуси, исполкомом Международного олимпийского комитета было принято решение начать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, - говорится в сообщении.

Напомним, что белорусские спортсмены обратились в МОК с открытым письмом, в котором пожаловались на дискриминацию, арест баскетболистки Елены Левченко, а также увольнении именитых спортсменов.

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