В Минздраве рассказали о возможных причинах смерти студента третьего курса Академии музыки, у которого был COVID-19

В Минздраве прокомментировали смерть студента Академии музыки Фото: Андрей АБРАМОВ

В Министерстве здравоохранения рассказали о возможных причинах смерти студента третьего курса Академии музыки Артема К. Информацию разместили в телеграм-канале ведомства.

- Студент третьего курса Артем К. по причине положительного теста на коронавирус находился в изоляторе общежития БНТУ с 18 ноября. В среду, 25 ноября, рано утром ему стало плохо. Оперативно была вызвана реанимационная бригада медицинской скорой помощи. Приехав на место, медики сразу же приступили к реанимации. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти студента не удалось, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по словам очевидцев, у молодого человека развился приступ эпилепсии.

- Очевидцы сообщили, что у студента третьего курса развился приступ эпилепсии. Но на данный момент устанавливаются точные причины его смерти. Первомайским районным отделом СК проводится проверка по факту гибели студента.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич отметил, что при коронавирусе возможно поражение центральной нервной системы.

- Да, поражение центральной нервной системы при COVID-19 возможно. Но оно относится к категории редких и сложно прогнозируемых. Возникает преимущественно у молодых людей, - сообщил Горбич.

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