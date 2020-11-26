Певица IOWA выставила на аукцион свою картину в поддержку белорусов и деятелей культуры, которые пострадали от репрессий

Солистка группы IOWA выставила на продажу свою картину, чтобы поддержать пострадавших белорусов. Фото: ay.by

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова выставила на аукцион картину своего авторства. Таким образом, певица решила выразить поддержку белорусского народу и деятелям культуры, которые пострадали от репрессий.

- Я нарисовала эту птицу…хотя мне кажется, что это я, а не птица. Картина напоминает мне Васнецова. Его полотна Сирин и Алконост. Песнь печали и радости. Лично для меня это является чем-то волшебным. Птица поет, у нее есть свой голос, уверенность. По настроению ее я чувствую, что птица ищет баланс. И она на правильном пути.

Ориентировочная стоимость картины 15 тысяч белорусских рублей - около шести тысяч долларов. На утро 26 ноября на сайте ay.by было сделано десять ставок.

Деньги от продажи картины будут перечислены в Фонд культурной солидарности.

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