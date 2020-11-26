задержаны мужчины, которые установили чучела с фотографиями должностных лиц Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сотрудники милиции задержали мужчин, которые установили чучела с фотографиями должностных лиц. Об этом сообщили в телеграм-канале ОНТ.

Заместитель начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД майор милиции Александр Савончик рассказал, что двое мужчин 28 и 38 лет из хулиганских побуждений решили смастерить деревянные чучела, прикрепили к ним фотографии должностных лиц и выставили на улице.

- Один из задержанных мужчин рассказал, что идею для подобной акции подсмотрел в одном из телеграм-каналов. Для того, чтобы эффект больше, на одно из чучел решили надеть форму сотрудника милиции. Мужчины поздно вечером вышли во двор, где собралось много людей. С собой они взяли одежду для чучел, основы в виде деревянных крестов, а также фотографии должностных лиц, - заявил Савончик.

Он добавил, что пока одни вывешивали бело-красно-белые флаги, другие – следили, чтобы рядом не оказалось сотрудников милиции.

- Мужчин задержали через несколько дней. Были возбуждены уголовные дела за хулиганство. Сотрудники милиции устанавливают остальных лиц, которые принимали участие в установке деревянных чучел, - пояснил Савончик.

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