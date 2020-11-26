Украл 114 тонн грунта за 11 дней: в Бресте поймали вора-водителя

Фото: МВД

На одной из строительных площадок города Бреста стал пропадать грунт - его планировали использовать для засыпки котлована возводимого многоквартирного жилого панельного дома. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, в ходе оперативно-следственных действий под подозрение попал 58-летний мужчина, который в этой же строительной организации работал водителем. В рамках разбирательств выяснилось: на закрепленном за ним служебном грузовике МАЗ он вывез 114 тонн груза. Это были не разовые акции - на это фигуранту понадобилось 11 дней. Предприимчивый мужчина сбывал грунт предпринимателю. Сообщается, что последний о том, что грунт ворованный, не знал.

В настоящее время водитель-похититель задержан. Свою вину он признал полностью, уже успел даже в полном объеме возместить причиненный предприятию ущерб.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники УВД подчеркнули также, что хищение, которое совершалось на протяжении многих дней, стало возможным из-за отсутствия в строительной организации контроля за передвижением водителей в рабочее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня, 26 ноября 2020 года, запланирована встреча главы МИД России Сергея Лаврова с Александром Лукашенко, а также с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем (здесь подробности)

Заместитель генпрокурора Беларуси Геннадий Дыско высказался об уголовном деле, фигурантами которого являются врач больницы скорой помощи Артем Сорокин и журналистка tut.by Катерина Борисевич (далее - здесь)

От коронавируса умер студент третьего курса Академии музыки. Минздрав назвал вероятные причины (далее - здесь)