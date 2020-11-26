В Минске автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 57-летнюю женщину

В Минске машина сбила женщину. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Минске водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 57-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Ауди» находился 55-летний водитель. Он двигался по улице Мястровской в направлении улицы Княгининской. Во второй полосе движения и на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 57-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу для осмотра, - пояснила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.
Проводится проверка.
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