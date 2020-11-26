«Вокруг визита главы внешнеполитического ведомства РФ много домыслов»: стало известно, что планируют обсудить Лукашенко и Лавров

Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА

Телеграм-канал "Пул Первого", который в последнее время фактически тождественен его пресс-службе, опубликовал подробности встречи, которая сегодня должна пройти во Дворце Независимости.

В повестке дня несколько аспектов.

Во-первых - торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России.

Во-вторых - сотрудничество в рамках ЕАЭС.

В-третьих - актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ - в 2021 году Беларусь будет председательствовать в содружестве.

В-четвертых - аспекты взаимодействия в рамках ОДКБ.

«Понятно, что это официальная часть повестки. О чем еще будут говорить в президентском кабинете, расскажем скоро», - держит интригу "Пул Первого".

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