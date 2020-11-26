Фото носит иллюстративный характер Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Червенском районе в жилом доме загорелась квартира. Погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС.

- В среду, 25 ноября, поступило сообщение о пожаре в квартире, которая находится на первом этаже двухэтажного дома, находящегося по переулку Минскому в агрогородке Заполье. В квартире сотрудники МЧС обнаружили погибшего 62-летнего хозяина, - рассказали в МЧС.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего возгорания. Выясняются детали гибели мужчины.

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