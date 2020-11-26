Стало известно, срок действия каких справок и документов продлили из-за коронавируса

Перечень документов уточнят постановлением правительства Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Беларуси продлевается срок справок юридических и физических лиц, которые истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.

Соответствующее решение содержится в опубликованном на Национальном правовом портале указе №442.

Срок действия документов продлевается на 6 месяцев. К примеру, если срок действия разрешения истекает 15 декабря этого года, то он продлевается автоматически до 15 июня 2021 года.

Как пишет БелТА, в ближайшее время правительство примет соответствующее постановление, в котором будут четко названы документы, срок действия которых продлевается, а также наименования административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы.

Как планируется, в этот перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения и прочих документов.

Отметим, что подобное решение уже принималось в первую волну пандемии - тогда срок действия некоторых документов продлевался на три месяца. Специалисты подчеркивают, что в период сложной эпидемической обстановки подобный шаг способствует сокращению числа посещений госорганов для оформления необходимых документов.

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