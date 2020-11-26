В США осудили действия белорусских властей в отношении местных и зарубежных журналистов. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки осудили действия белорусских властей в отношении местных и зарубежных журналистов. Заявление было опубликовано на сайте США в Минске.

В заявлении говорится о том, что журналисты не должны подвергаться угрозам, физическому насилию и тюремному заключению.

- В США очень обеспокоены положением, в котором на данный момент находятся белорусские независимые СМИ. Также не могут не беспокоить аресты журналистов и уголовные дела против них. Мы по-прежнему обеспокоены угрозой аннулирования официального статута СМИ Беларуси и прекращением действия аккредитации и длительной задержкой повторной аккредитации тех журналистов, которые работают на зарубежные средства массовой информации, - говорится в заявлении.

В США вновь призвали белорусские власти поддерживать и защищать основные свободы на территории Беларуси. В частности, это касается свободы собраний, слова и прессы.

- Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его права защищали, а голос был услышан. Независимые СМИ - это именно та незаменимая платформа голосов всех белорусов. Невозможно говорить о нормализации отношений с тем режимом, который жестоко подавляет собственный народ, - написано в заявлении.

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