В Лиде умер еще один мужчина, который выпил стеклоомыватель. Фото: УСК по Гродненской области

В Лиде умер еще один мужчина, который выпил стеклоомыватель. Об этом сообщили в БелТА.

Напомним, что 25 ноября в милицию поступила информация о смерти двоих мужчин. На место произошедшего выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Удалось установить, что 24 ноября вечером компания из четверых человек выпивала алкоголь. Когда он закончился, то хозяин принес из гаража 4,5 литра стекоомывающей жидкости. Мужчины все выпили и легли спать.

Уже утром сожительница хозяина дома обнаружила два трупа: тело мужчины и его матери. Сама же женщина была вместе с еще одним гостем доставлена в больницу. Позже 51-летний мужчина умер.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей.

Будут проведены все необходимые исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик: один умер.

Второй - в больнице. (подробности)

«Пахло спиртом». В Верхнедвинском районе муж и жена выпили найденную на свалке жидкость и умерли.

Супруги умерли в больнице через два дня после того, как выпили неизвестное вещество. (подробности)