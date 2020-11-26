«Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича»: министр иностранных дел России Лавров встречается с Лукашенко

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Сегодня во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко и главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. «Комсомолка» уже писала о том, какой, вероятнее всего, будет повестка встречи.

- Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения, по крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей, прежде всего, внешней политики, потому что есть возможность, как вы часто говорите, сверить часы, и мы этим пользуемся, - сказал Лукашенко, встречая Сергея Лаврова.

Последний, в свою очередь, передал Лукашенко привет от Владимира Путина.

- Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича (Путина. - Авт.). Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства, - цитирует слова Лаврова БелТА.

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