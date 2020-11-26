Лукашенко: Нужно говорить не о перезагрузке белорусско-российских отношений, а об их усилении

Лукашенко проводит встречу с Лавровым. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 26 ноября, проводит встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лукашенко заявил, что нужно усилить белорусско-российские отношения, а не говорить об их перезагрузке. Об этом сообщает БелТА.

- Если говорить о белорусско-российских отношениях, то нам нужно думать не об их перезагрузке, а об усилении наших отношений. И я хочу, чтобы вы знали, что мы готовы. Сейчас очень много разговоров идет о том, как именно будут развиваться наши отношения, какими они будут. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения. Нам бы хотелось иметь очень близкие братские отношения с РФ, - завил Лукашенко.

Он добавил, что ничего нового не сказал про отношения России и Беларуси.

- Я говорил об этом и ранее. Просто не всегда, слушая меня, это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно. Но время показало в очередной раз, что нам никуда не деться от очень дружеских отношений, - подчеркнул Лукашенко.

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