В МАРТ рассказали, на что чаще всего жаловались белорусы в 2020 году и в каком городе больше всего жалоб. Догадаетесь?

Большинство жалоб - нарушение прав потребителей в торговле: таких обращений в МАРТ зафиксировали 36% от общего числа Фото: Виктор ПАЖИТОК

За 9 месяцев 2020 года МАРТ и исполкомы рассмотрели 7273 жалобы потребителей, которые были связаны с нарушением их прав. Если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, то количество обращений снизилось на 9% - тогда было 8029 жалоб.

Чаше всего белорусы жалуются на нарушения прав потребителя в торговле: таких обращений в МАРТ зафиксировали 36% от общего числа.

На втором месте в «рейтинге недовольства» - сфера ЖКХ, проблемы здесь были у 25% обратившихся. Еще 13% пожаловались на плохое бытовое обслуживание и услуги сервисных центров.

26% обращений касались ненадлежащего качества услуг - перевозчиков, туристических, медицинских, финансовых, а также услуг связи.

В МАРТ отметили, что с января по сентябрь чаще всего граждане обращались по вопросам, связанным с приобретением товаров ненадлежащего качества, предоставлением ненадлежащей информации о продукции (в том числе на сайтах интернет-магазинов).

Есть трудности с возвратом товаров, которая люди покупают во время презентаций и рекламных акций.

Часто МАРТ и исполкомы разбирались с ситуациями, когда интернет-магазины повышали цены на товар уже после подтверждения заказа или не предоставляли потребителям права выбора формы оплаты (наличная, безналичная).

Всего по результатам рассмотрения обращений в досудебном порядке потребителям возмещено материального ущерба на сумму 127,4 тысячи рублей.

Наибольшее количество обращений - 36 % от общего количества - рассмотрено Мингорисполкомом и администрациями районов Минска.

Исполкомами Брестской области рассмотрено 15 % всех жалоб, Могилевской – 11,3 %, Минской – 10 %, остальными – менее 9 %.Кроме того в ведомстве констатировали увеличение количества обращений, рассмотренных МАРТ, местными органами власти Гродненской и Могилевской областей.

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