В МЧС внесли изменения в Правила пожарной безопасности. Теперь вешать «изделия из горючего текстиля» на фасады и крыши зданий запрещено

В МЧС внесли изменения в правила пожарной безопасности Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве чрезвычайных ситуаций внесли изменения в Правила пожарной безопасности. Теперь вешать «изделия из горючего текстиля» на фасады и крыши зданий запрещено. Новый пункт постановления №39 от 6 октября был опубликован на Национальном правовом портале.

На фасадах зданий и крыш теперь запрещено «размещать изделия из горючего текстиля, если это не предусмотрено проектной документацией и за исключением тех случаев, которые установлены законодательством».

Документ вступает в силу сразу же после официального опубликования.

Данное изменение в Правила пожарной безопасности может быть связано с тем, что на фасадах домов в разных районах Минска вывешивают флаги.

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