Роман Головченко провел встречу с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

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Пока Александр Лукашенко принимает во Дворце Независимости министра иностранных дел России Сергея Лаврова, премьер-министр Беларуси проводит встречу с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

- У нас есть большой перечень вопросов, который необходимо обсудить. Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства, - сказал Роман Головченко, обращаясь к Григорию Рапоте.

Белорусский премьер также констатировал: из-за коронавируса в этом году заседание Совета министров Союзного государства, скорее всего, не состоится. Однако вопросы так или иначе надо решать.

- Надо рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году, - сказал глава белорусского правительства.

В свою очередь Григорий Рапота отметил, что работа в дистанционном режиме также эффективна.

- Группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно. Проводили эти заседания мы в онлайн-режиме, это стало для нас привычным форматом и работает хорошо, так как можно собрать любое количество участников, - выразил свое мнение госсекретарь Союзного государства.

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