Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 ноября 2020 года: 1563 новых случая COVID-19 и рекордные 9 смертей за сутки

Прирост за сутки заболевших COVID-19 - 1563 человека Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале.

На 26 ноября в стране зарегистрировано 130 012 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 1563. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 108 769 пациентов (+1317 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1128 человек. А за последние сутки умерли 9 пациентов (на данный момент - это рекорд. - Ред.). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 3 миллиона 158 тысяч 352 теста.

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