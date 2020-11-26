Сергей Лавров: Минску и Москве есть чем защититься от Запада

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И Беларусь и Россия абсолютно спокойно воспринимают попытки западных стран вмешаться во внутренние дела стран.

- (На Западе. - Авт.) принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, - приводят слова Лаврова РИА "Новости".

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что это общая позиция президентов и правительств двух стран.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко принимает во Дворце Независимости министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в это же время премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

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