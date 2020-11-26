МИД Беларуси 26 ноября вручило украинскому послу ноту протеста

Белорусский МИД вручил послу Украины ноту протеста. Фото: БелТА

Министерство внутренних дел Беларуси 26 ноября вручило ноту протеста украинскому послу Игорю Козиме из-за «антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине». Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

- Посол Украины Игорь Козима был вызван в белорусский МИД в четверг, 26 ноября. Ему была выражена крайняя озабоченность тем бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций, а также отсутствием каких-либо мер реагирования на официальные запросы со стороны Беларуси. Подобная противоправная деятельность у здания дипмисии в Киеве создает угрозу для ее нормального функционирования, а также для ее сотрудников, - написано в сообщении.

Белорусская сторона отмечает, что по-прежнему ждет реакции от Украины на те провокации, в отношении посольства РБ, которое находится во Львове. В ведомстве выражают надежду на то, что «акты вандализма будут должными образом расследованы и виновные понесут наказание».

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