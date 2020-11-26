Чемпионка мира о письме в поддержку власти: «Спортсмены должны показывать лицо страны как чистой, миролюбивой, чтобы ей восхищались все»

Фото: архив "КП"

Чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко публично поддержала открытое письмо некоторых белорусских спортсменов, в котором они выражают поддержку действующей власти.

- Спортсмены, как никто другой, должны показывать лицо страны как чистой, миролюбивой, чтобы ей восхищались все. И страной, и лицами, которые живут в этой стране. Лицами, которые популяризируют эту страну, которые поднимают флаг, ради которого звучит гимн. То есть эта гордость переполняет полностью, - выразила свою позицию титулованная спортсменка в эфире телеканала "Беларусь 1".

Напомним, что 24 ноября в сети появилось письмо известных белорусских спортсменов, которые поддерживают действующую власть. В числе подписантов, кроме прочего, олимпийские чемпионы Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Сергей Булыгин.

Отметим, что Анастасия Прокопенко - последовательная сторонница власти, она участвовала в соответствующем велопробеге, а также в состоявшемся 17 сентября на «Минск-Арене» женском концерте. Тогда на мероприятии выступил и Александр Лукашенко.

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