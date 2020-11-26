В Минздраве пояснили, по каким причинам были установлены палатки около городских поликлиник Минска. Фото: телеграм-канал Минздрава

В Министерстве здравоохранения пояснили, по каким причинам были установлены палатки около городских поликлиник Минска. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ведомства.

По информации Минздрава, палатки появились 26 ноября около взрослых и детских поликлиник Заводского района.

- Это было сделано для того, чтобы люди, которые приходит сдавать тест на коронавирус или для консультаций в специальные блоки для температурящих, не стояли на улице, а разместились в подобных палатках. Опыт показал, что такие места ожидания требуются в понедельник и пятницу, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что в Беларуси на 26 ноября суточный прирост заболевших COVID-19 составил 1563 человека. А вот число смертей оказалось рекордным за все время пандемии - 9 человек.

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