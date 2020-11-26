Ночью в Минске милиция задерживала нарушителя. Из автомата стреляли в воздух и в ногу нападавшего

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В районе 4 часов утра 26 ноября в милицию по телефону обратился мужчин. Он рассказал, что работает таксистом, и подвергся нападению в районе дома №8 по улице Малинина. Мужчина сообщил о том, что на него напал незнакомец с ножом в руках. В результате таксист лишился своего мобильного телефона и пачки сигарет.

Группа задержания Департамента охраны МВД выехала на место возможного нахождения правонарушителя - как указал потерпевший, тот направился в круглосуточный магазин, расположенные на улице Крупской.

- На выходе из ночника мужчину остановили. В ответ он ударил сотрудника предметом похожим на нож и намеревался скрыться. На неоднократные требования бросить нож нападавший не реагировал и угрожал расправой. В итоге после неоднократных предупреждений милиционер выстрелил из автомата в воздух, а затем и в ногу нападавшего, - сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Подозреваемый в настоящее время находится в учреждении здравоохранения. В ходе проверки выяснилось, что 55-летний мужчина неоднократно судим: за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ, а также за хищение посредством использования компьютерной техники.

Кроме того, выяснилось, что накануне нападения на таксиста фигурант повредил автомобиль в Ленинском районе Минска.

Возбуждено уголовное дело.

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