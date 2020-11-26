Владимир Макей: Беларусь готова полностью остановить сотрудничество с Советом Европы

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Сегодня, 26 ноября, Александр Лукашенко принимал во Дворце Независимости министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в это же время премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

По итогам встречи с Лукашенко высказался Сергей Лавров: по его словам и России и Беларуси есть чем защититься от нападок Запада.

Чуть позже состоялось заседание коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, после которого с заявлением выступил и глава МИД Беларуси Владимир Макей. Он в частности отметил, что Беларусь готова к принятию и реализации самой жесткой позиции в отношениях с Советом Европы.

- Если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией, - цитирует БелТА слова Владимира Макея.

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