Пожар в жилой многоэтажке в Гомеле: эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей

Фото БелТА, носит иллюстрационный характер

Сообщение о пожаре, который случился в жилом доме по ул. Черниговской в Гомеле поступило спасателям в 19.53 25 ноября.

Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия: горела квартира на втором этаже. Было принято решение об эвакуации 25 человек, включая пятерых детей.

Как сообщили в Гомельском областном управлении МЧС, в ходе операции из горящей квартиры удалось спасти ее хозяина, мужчину 1950-го года рождения.

Пенсионер лежал без сознания на полу в дверях между комнатой и коридором. Сотрудники МЧС вынесли его на воздух, после чего передали прибывшим на место ЧП медикам.

После реанимационных мероприятий пострадавший пришел в сознание, однако чуть позже с диагнозом «термические ожоги, термоингаляционная травма» он был доставлен в учреждения здравоохранения.

Эвакуированным жильцам с соседних квартир медицинская помощь не понадобилась

Спасатели потушили пожар. Огонь повредил мебель и вещи в комнате, закопчены стены и потолок.

Причина пожара, в результате которого повреждена мебель и вещи, закопчены стены и потолок, устанавливается. Основная отрабатываемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

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