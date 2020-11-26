Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что именно может стабилизировать обстановку в Беларуси

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Сегодня, 26 ноября, Александр Лукашенко принимал во Дворце Независимости министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в это же время премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

После встречи с Лукашенко Лавров принял участие в совместной коллегии МИД Беларуси и России. После нее уже жестко высказался Владимир Макей (здесь подробности).

По окончании форума, общаясь с журналистами, Сергей Лавров сделал ряд громких заявлений.

Он отметил, что в Беларуси «продолжается использование грязных методов так называемых цветных революций». Москву это не может не волновать, поскольку «Беларусь - наш союзник, стратегический партнер, белорусы - братский нам народ. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной».

Способствовать этому, по мнению Лаврова, "будет начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы, как это было объявлено", - цитирует БелТА слова главы внешнеполитического ведомства России.

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