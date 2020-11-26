Находка на приусадебном участке в Пинске: мужчина обнаружил семь боевых гранат

Фото: УВД Брестского облисполкома

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, неожиданную находку на своем приусадебном участке обнаружил 27-летний житель Пинска - гранаты времен ВОВ.

Пинчанин работал на своем приусадебном участке и неожиданно выкопал семь металлических предметов, похожих на боеприпасы. О случившемся он сообщил в милицию. На место прибыла оперативная группа сотрудника ГОВД, а также саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию огородили, в целях безопасности восемь человек были эвакуированы.

Как выяснилось в ходе разбирательств, боеприпасы - гранаты времен Великой Отечественной войны. Они были вывезены на спецполигон и уничтожены.

В милиции напоминают, что в подобных случаях следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. К снарядам во избежание взрыва не прикасаться.

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