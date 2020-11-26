Вот это «улов»: таможенники пресекли незаконный вывоз с территории Беларуси 55 кг икры

Фото: ГТК

Одно из белорусских предприятий, которое специализируется на выращивании осетровых рыб и выполняет их дальнейшую транспортировку, намеревалось незаконно перевезти через границу около 55 кг икры.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, неподалеку от белорусско-российской границы могилевские таможенники остановили легковушку Fiat, в которой перевозился ценный деликатес.

В ходе первичной проверки выяснилось, что сопроводительных документов на икру у водителя нет.

Таможенники начали административный процесс в рамках которого фирма-производитель икры представила акт ее выбраковки на основании проведенной технологом фирмы органолептической оценки качества товара.

- Эксперт Таможенной лаборатории установил обратное, выдав заключение, что икра надлежащего качества. Получается, заведомо подложный акт выбраковки товара был представлен с целью избежания ответственности,- прокомментировали ситуацию в ГТК.

Таможенники также добавили, что стоимость партии икры - около 65,5 тысяч рублей. Материалы дела переданы в УВД Могилевского облисполкома для проведения проверки в соответствии с Уголовным кодексом.

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