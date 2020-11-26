Лавров о контактах представителей Кремля с белорусской оппозицией: Это ложь

Лавров назвал ложью слухи о контактах Кремля с представителями белорусской оппозиции. Фото: БелТА.

Раннее «Комсомолка» публиковала заявление экс-дипломата Котова о том, что в ООН состоялось общение представителя Кремля с белорусской оппозицией.

Этот разговор, спустя несколько дней, опроверг в четверг, 26 ноября, глава российской дипломатии в Минске, информирует БелТА.

По словам Лаврова, информация о контактах официальной Москвы с оппозицией Беларуси являются ложью. Далее глава МИД России пояснил, говоря о представителе белорусской оппозиции, что он не просто высказался о возможности контактов с Кремлем, но заявил, что такие контакты уже ведутся и являются скоординированными.

- Он (Прим.: представитель белорусской оппозиции) беспардонно заявил, что не может назвать фамилии представителей Кремля, но при этом утверждал, что данные контакты на «достаточно высоком уровне», - констатировал Лавров.

Затем он заметил, что в данном заявлении были и спекулятивные тональности, мол, будет ли позволено самому Лаврову «сообщить об этом белорусским друзьям».

- Это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру, - возмутился министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин о поствыборной ситуации в Беларуси: Наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям.

По словам президента России, навязывание решений извне недопустимо, а белорусам нужно «позволить самим спокойно во всем разобраться» (подробности).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что именно может стабилизировать обстановку в Беларуси.

Заявление он сделал после завершения совместной коллегии внешнеполитических ведомств двух стран (подробности).