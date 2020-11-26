«Из-за ревности»: в Витебске 64-летняя жена избила мужа горячей сковородкой с разогретым маслом

Иногда жертвами домашнего насилия становятся мужчины. Фото носит иллюстративный характер, архив "КП"

О произошедшем в Витебске семейном скандале, закончившимся уголовным делом, рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По ее словам, 64-летняя витеблянка избила мужа горячей сковородой, после чего нанесла несколько ударов ножом.

Инцидент случился в ночь с 3 на 4 сентября. Семейная пара была в гостях, застолье закончилось ближе к утру, и женщина ушла к себе домой.

Супруг ее вернулся домой только утром 4 сентября.

На почве ревности между супругами возникла ссора, завязалась драка, в ходе которой обиженная жена нанесла мужу удары руками, ногами и попавшими под руку предметами, в том числе ножом и горячей сковородой с разогретым маслом.

Мужчина убежал, а соседи вызвали ему скорую помощь.

Расследование уголовного дела (по ч. 1 ст. 147 УК - «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения») завершено. Ревнивице предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Впереди суд.

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