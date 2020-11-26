Фотофакт. Патрон в битом Ford и наркотики в Volkswagen: ГПК рассказал о находках на литовской границе

В перевозимых авто были обнаружены запрещенные вещества и боеприпасы. Фотоколлаж: ГПК.

О том, что на границе с Литвой были обнаружены наркотики и патроны, проинформировала пресс-служба Государственного пограничного комитета.

За несколько дней в Привалке белорусские пограничники пресекли несколько попыток незаконно ввезти в страну боеприпасы и психотропы.

При осмотре машины на лафете в салоне нашли патрон. Фото: ГПК.

Нелегальные предметы и вещества были найдены в битых иномарках, которые перевозили автовозы через границу. Так, 22 ноября во внедорожнике «Форд», который перевозили на лафете, был найден 9-миллиметровый патрон.

А уже 25 ноября служебная собака в пункте пропуска среагировала на белый «Фольксваген» на прицепе. При обыске в иномарке нашли пакетик с растительным зеленым веществом, похожий порошок был еще просыпан в салоне.

Найденные боеприпасы и наркотики отправили на экспертизу. Фото: ГПК.

- По обоим фактам назначены экспертизы, - уточнили в ГПК.

Напомним, несколько дней назад на белорусско-украинской границе в одной из машин автовоза нашли коробку с патронами к парабеллуму.

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