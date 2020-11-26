В Белорусском профсоюзе работников здравоохранения сообщили, сколько выплатили медикам, заболевшим COVID-19

Медики в период пандемии - в зоне особого риска Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Еще в начале апреля 2020 года был создан Фонд поддержки работников здравоохранения, заболевших при оказании медицинской помощи пациентам с заболеванием COVID-19.

В этом фонде концентрировались средства Федерации профсоюзов Беларуси, отраслевых профсоюзов, кроме того, взносы осуществляли предприятия, организации и частные лица. О расходовании средств на I Пленуме комитета отчитался председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

- За апрель - октябрь текущего года из средств фонда оказана материальная помощь на общую сумму 3,926 миллиона рублей, - цитирует его слова БелТА. Ее получили несколько тысяч членов профсоюза.

Он также отметил, что всего за названный период на помощь и поддержку, минимизацию неблагоприятных последствий пандемии Белорусский профсоюз работников здравоохранения направил 4,610 миллиона рублей.

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