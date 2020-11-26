«В комнате труп, на улице раненый»: В Минске мужчина убил племянницу и ранил ножом ее знакомого

Поссорившись с племянницей минчанин напал на нее с ножом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подробности смертельной семейной ссоры рассказали в пресс-службе МВД. Инцидент произошел в минском микрорайоне Чижовка 22 ноября. В одной из квартир многоэтажки 51-летний минчанин поссорился с племянницей, с которой жил в одной квартире, и напал на нее с ножом.

Пресс-служба МВД также опубликовала оперативное видео с места преступления.

- В комнате труп, на улице раненый. Информация подтвердилась, - передает по рации милиционер, прибывший по вызову.

Дальше, говоря с жильцами дома, правоохранитель спрашивает у одной из женщин, знает ли она нападавшего:

- Это мой муж, - говорит женщина.

- А что он тут делал?

- Он пьяный. Он пил с другом, с Петей напился и пришел к Даше, - пояснила минчанка.

Сбежавшего с места преступления минчанина удалось оперативно найти по горячим следам. По приметам скрывшийся был задержан в этом же районе, с собой в кармане у него был нож. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, экспертиза показала 1,8 промилле.

- Между минчанином и племянницей произошла ссора. Из-за чего мужчина несколько раз ударил ее ножом, от ранений она скончалась на месте. Еще подозреваемый нанес ножевое ранение в живот парню погибшей девушки, он госпитализирован, - пояснили в пресс-службе.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за убийство. Уточняется, что ранее он был судим за кражи.

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