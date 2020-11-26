Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 27 ноября - последнюю осеннюю пятницу 2020 года

Фото: БелТА

27 ноября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Прогнозируются и осадки, в основном в виде дождя и мокрого снега. По данным Гидрометцентра, кратковременные осадки пройдут на большей части территории республики. В ночные и утренние часы в отдельных районах не исключен слабый туман. Ветер будет западный, северо-западный 4 - 9 м/с, днем ветер будет порывистый, до 14 м/с.

Ночью столбик термометра будет колебаться в диапазоне от минус 2 градусов до плюс 4. Днем будет теплее - ожидается от нуля до 6 градусов тепла.

В Минске утром 27 ноября будет до 3 градусов выше нуля, днем - максимум 5, к вечеру похолодает до +1...+3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять смертей: Минздрав опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом за последние сутки (далее - здесь)

От коронавируса умер студент третьего курса Академии музыки. Минздрав назвал вероятные причины (далее - здесь)