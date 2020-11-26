В парламенте рассказали о дорожном сборе: отвяжут от техосмотра и топлива, дадут скидки, но повысят штрафы

После изменений дорожный сбор переименуют, а штрафы за его неуплату поднимут в несколько раз. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в белорусском парламенте вернулись к вопросу исключения госпошлины из техосмотра. Тогда у парламентариев было несколько вариантов, как решить этот вопрос.

В четверг, 26 ноября, появилась информация об определенных подвижках по вопросу техосмотра. По информации БелТА, депутаты Палаты представителей запланировали отвязать госпошлину за допуск к дорожному движению от обязательного гостехосмотра. В законопроекте вариант, который предлагался общественности уже более года назад: повременная плата на выбор, то есть госпошлина на месяц, квартал, год или сразу два года.

При этом годичная плата даст право на 20-процентную скидку, которую смогут получить не только водители-физлица, но и компании. Платить дорожный сбор нужно будет по ЕРИП. Будут и определенные льготы, но только для инвалидов и ветеранов ВОВ, многодетные и пенсионеры будут платить на общих условиях. А контролировать уплату предлагается с помощью камер фото- и видеофиксации на трассах. Ставку рассчитывать будут по весу авто.

После всех нововведений зачем-то переименуют и саму госпошлину, этот «налог» станет называться «платой за пользование дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети».

Белорусские парламентарии предложили повысить и штрафы, когда окончательно решится вопрос с дорожным сбором. Это одна из главных предлагаемых новаций. На данный момент за невнесение дорожного сбора грозит максимум 3 базовые величины (81 белрубля. - Ред.). Новые правила могут установить штраф в размере 2 годовых ставок дорожного сбора. Правда, после штрафа лицо будет освобождено на год от внесения сбора. По сути, штраф - это 1 штрафная годовая плата плюс принудительное внесение платы на год вперед.

После внедрения нового механизма Минфин рассчитывает на дополнительные 150 миллионов белорусских рублей в дорожном фонде в год. То есть увеличение годового бюджета фонда до 450 - 500 миллионов.

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