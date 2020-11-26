За замену на флагштоке в Гомеле красно-зеленого флага на бело-красно-белый парня приговорили к двум годам «химии»

В Гомеле приговорили парня за замену флага Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

26 ноября в Гомеле вынесли приговор 24-летнему Георгию, который участвовал в замене государственного флага на бело-красно-белый на центральной площади города. Произошло это в первое воскресенье после президентских выборов, 16 августа. Напомним, тогда в Гомеле состоялся первый и один из самых массовых маршей сторонников перемен.

Как уже рассказывала «КП», молодого человека обвинили в злостном хулиганстве «по признаку исключительного цинизма». Парень вину признавал частично.

Судья Сергей Соловский признал гомельчанина виновным и приговорил его к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Вещдок - бело-красно-белый флаг - уничтожить как "не представляющий ценности". Приговор пока не вступил в законную силу.

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