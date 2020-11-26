Отсидевший 3 года в СИЗО без вины инженер МЗКТ получит 40 тысяч рублей компенсации

Андрей Головач получит 40 тысяч рублей компенсации морального вреда. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ранее «Комсомолка» рассказывала о главном инженере Минского завода колесных тягачей Андрее Головаче, который из-за уголовного дела о взятках провел в СИЗО 50 месяцев. По первому уголовному делу - почти 3 года. После четырех оправдательных приговоров он был отпущен на свободу.

К слову, его дело комментировал даже Александр Лукашенко. «Держать человека (в заключении - Ред.) и потом за недоказанностью отпустить. Это разнузданность правоохранительных органов».

В четверг, 26 ноября, стало известно, что суд Московского района постановил взыскать в пользу главного инженера МЗКТ моральную компенсацию в размере 40 тысяч белорусских рублей. Об этом сообщила пресс-служба горсуда. Иск не был удовлетворен полностью, так как там было заявлена сумма 50 тысяч белрублей. Деньги на компенсацию будут выделены из бюджета Минфина.

Решение суда еще может быть обжаловано.

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Андрей Головач рассказал, как он привыкает к обычной жизни после четырех лет СИЗО (подробности).

«Папу оправдали и должны были немедленно освободить из зала суда, но вместо этого снова задержали».

Главного инженера МЗКТ признали невиновным в получении взятки и сразу задержали по подозрению в другом преступлении (подробности).