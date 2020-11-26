Учителям физкультуры в Беларуси будут выплачивать пособия на оздоровления к отпуску

К отпуску учителя физкультуры и спорта будут получать еще половину оклада. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что белорусским педагогам в сфере физической культуры и спорта будут выплачивать дополнительные пособия, сообщило БелТА. Соответствующее решение приняли в Совмине, выплаты пособий регламентирует постановление правительства №675 от 25 ноября 2020 года.

Уточняется, что с 1 января 2021-го года учителя физкультуры будут получать к отпуску дополнительные выплаты «на оздоровление». Пособие составит 0,5 оклада с учетом учебной нагрузки.

- Пособия на оздоровление с 1 января будет выплачиваться педагогическим работникам в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, - поясняется в официальном документе.

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