Срочные дебаты в Европарламенте: Нарушения прав человека в Беларуси, гибель Романа Бондаренко

В Европарламенте хотят, чтобы санкции, вводимые в отношении Беларуси, затрагивали не только отдельных чиновников, но и их семьи. Фото: Reuters.

О том, что депутаты Европарламента резко осудили ситуацию в Беларуси и призвали к расширению санкционного списка, проинформировало БелаПАН.

Так в четверг, 26 ноября, на сессии Европарламента состоялись срочные дебаты по Беларуси. Повестка была озвучена так: «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности гибель Романа Бондаренко». Еврочиновники выступили с резким осуждением репрессивных действий властей Беларуси, а также к расширению санкций.

Так Андрюс Кубилюс, депутат, представляющий Европейскую народную партию, призвал ввести санкции в отношении не только государственных, но и частных компаний, «важных для режима». А поствыборную ситуацию в Беларуси он назвал «внутренним терроризмом».

- Кремль должен знать, что если продолжит поддерживать террористический режим Лукашенко, санкции затронут также и Кремль, - заявил Кубилюс.

Другая европарламентарий, депутат Крамон-Туабадель призвала Евросоюз не прекращать поддержку белорусского народа, при этом не оказывать финподдержку официальным властям. Она также высказалась о расширении санкции, поясняя, что в пакет должны быть включены не только должностные лица, ответственные за репрессии, но и их семьи.

- Роман Бондаренко умер молодым и уже никогда не увидит Беларусь свободной и независимой. Это произошло и происходит прямо сейчас у нас на пороге, в последней диктатуре Европы. Все это - реальные жизни реальных людей. Это реальная битва за свободу и достоинство. У меня есть чувство, что со стороны ЕС пока разговоров больше, чем действий, - заметил Роберт Бедронь, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью.

В итоге в Европарламенте призвали к расширению списка санкций, поддержке процесса документирования и расследования совершенных преступлений и взаимодействию по этому вопросу с международными правовыми институтами.

- Ведется активная работа по подготовке третьего пакета санкций в отношении Беларуси. Еврокомиссия уже направила свои предложения Совету ЕС, - констатировал Янез Ленарчич, комиссар ЕС по антикризисному управлению, добавив, что - Официальный Минск так и не принял предложений по оказанию международной помощи для урегулирования политического конфликта в стране и началу диалогу с обществом.

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