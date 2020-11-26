Еще 15 суток: Ольге Хижинковой увеличили срок ареста

обвинение базировалось на фото и видео с протестов. Фото: Instagram @volgena.

О том, что мисс Беларусь 2008-го года Ольга Хижинкова получила еще 15 суток ареста в дополнение к предыдущим двум срокам ареста, сообщил tut.by.

О том, что Ольга Хижинкова, бывший пресс-секретарь брестского «Динамо», получила еще 15 суток ареста, стало известно 26 ноября. Суд признал ее виновной в участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

Таким образом, состоялся уже третий суд на мисс Беларусь по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Обвинение основывалось на фотографиях в Инстаграме Ольги и видео за 25 октября.

- Это наказание, новые 15 суток ареста, не будут суммированы с предыдущими сроками (по другим эпизодам Хижинкова получила 12 и 15 суток ареста), - пояснил адвокат медиаперсоны.

В итоге уточняется, что отсчет срока будет начат с 26 ноября, то есть выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря 2020-го года. Напомним, задержали Ольгу Хижинкову 8 ноября. В общем, за решеткой она проведет свыше месяца.

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