Лукашенко подписал указ о расширении прав своих уполномоченных представителей в областях и Минске

Лукашенко дал своим помощникам в регионах больше прав. Фото: БелТА.

О том, что уполномоченные представители Александра Лукашенко в областях и Минске получили больше прав, проинформировало БелТА. Для этого Лукашенко подписал соответствующий указ №444.

Теперь уполномоченные представители согласно своим дополнительным правам смогут законно присутствовать на заседаниях хозяйственных обществ и предприятий градообразующих и системообразующих. Кроме того, представители президента смогут на таких заседаниях вносить свои предложения, по рассматриваемым вопросам, давать оценку эффективности их работы. Перечень таких организаций будет определять Совмин.

Указывается также цель принятого указа о расширении прав, считается, что это позволит усилить роль представителей президента в областях и Минске. То есть так они смогут вырабатывать больше предложений для эффективной работы главных предприятий, зачастую определяющих во многом развитие и всего региона в комплексе.

Кто эти чиновники, которым Лукашенко дал больше прав?

На данный момент помощниками президента являются: в Минске - Александр Барсуков, экс-замминистра МВД, в Гродненской области - Юрий Караев, экс-министр МВД, в Могилевской - Леонид Мартынюк, экс-глава Березовского райисполкома, в Витебской - Анатолий Линевич, экс-председатель Копыльского райисполкома, в Гомельской области - Юрий Шулейко, бывший зампредседателя по Гродненской области.