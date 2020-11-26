Пресс-секретарь Белорусской православной церкви написал заявление на увольнение

Сергей Лепин решил уйти из пресс-службы БПЦ. Фото: belarus24.by.

О том, что пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин написал заявление на увольнение, сообщила 26 ноября «Наша Нiва».

Он также уточнил, что пока его заявление руководство еще не подписало, добавив, что «дополнительно распространяться» на счет этого он не будет.

- Если на эту тему со мной захочет поговорить мой преемник, то так и будет. Но здесь особенно не о чем говорить: ну написал, ну жду… Надеюсь, что все будет хорошо: и в информационной службе, которую я оставляю, и у меня, и у нас всех, - пояснил Лепин, поблагодарив в завершение всех, кто сотрудничал с ним и с БПЦ.

В «Нашей Нiве» предположили, что сменить Лепина на посту пресс-секретаря БПЦ возможно сможет иеромонах Афанасий (Соколов), проректор Минской духовной академии.

Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал Лепина за отрицательные оценки, которые священник дал насчет действий силовиков по разрушению народных мемориалов погибшему Роману Бондаренко.

А позже Генпрокуратура вынесла официальные предупреждения пресс-секретарю Белорусской православной церкви отцу Сергию Лепину и викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Юрию Кособуцкому, которые публично осудили действия силовиков по отношению к стихийным мемориалам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Митрополит Вениамин на совещании с Кочановой: Молодым людям нужно хорошее образование. Но важно, и чтобы они любили Родину.

В Совете Республики парламентарии и представители Белорусской православной церкви обсудили «воспитание подрастающего поколения» (подробности).

Игуменья Гавриила извинилась за свое выступление на провластном женском форуме на «Минск-Арене».

Настоятельница гродненского монастыря нелицеприятно высказалась о протестующих, мол, «как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики». Многих такое сравнение задело (подробности).